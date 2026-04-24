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Στόπερ «θηρίο» με 18 γκολ και 3 εκατ. για Ολυμπιακό - Ο επόμενος Πιρόλα

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Ο Ολυμπιακός... ανακάλυψε μία εξαιρετική περίπτωση κεντρικού αμυντικού, που αν και Ιταλός, αγωνίζεται στην Ισπανία. Ποια τα χαρακτηριστικά του και γιατί τον έχει ξεχωρίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Στόπερ «θηρίο» με 18 γκολ και 3 εκατ. για Ολυμπιακό - Ο επόμενος Πιρόλα