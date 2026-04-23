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Πινέδα και νέα ηχηρή μεταγραφή ο Ριμπάλτα - Γενναίο «ψαλίδισμα» σε συμβόλαια της ΑΕΚ

ΟΜΑΔΕΣ
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Σε διαδικασία μετάβασης η Ένωση από το καλοκαίρι! Μένουν οι προσωπικότητες, αλλά χαράσσεται ο νέος δρόμος για «φρέσκο» αίμα στην ομάδα. Φήμες για μεγάλη μεταγραφή.

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Πινέδα και νέα ηχηρή μεταγραφή ο Ριμπάλτα - Γενναίο «ψαλίδισμα» σε συμβόλαια της ΑΕΚ