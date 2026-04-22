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Ο Ρούμπιο… νέος Κωστούλας για Ολυμπιακό - Ανταλλαγή με Μπετανκόρ!

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Ποιος είναι ο Άλεξ Ρούμπιο που βρίσκεται - σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία - στη λίστα του Ολυμπιακού, γιατί τον παρομοιάζουν με τον Χάμπο Κωστούλα και η «καραμπόλα» με τον Χεφτέ Μπετανκόρ.

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Ο Ρούμπιο… νέος Κωστούλας για Ολυμπιακό - Ανταλλαγή με Μπετανκόρ!