Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Ρούμπιο… νέος Κωστούλας για Ολυμπιακό - Ανταλλαγή με Μπετανκόρ! 22-04-2026 22:36 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ποιος είναι ο Άλεξ Ρούμπιο που βρίσκεται - σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία - στη λίστα του Ολυμπιακού, γιατί τον παρομοιάζουν με τον Χάμπο Κωστούλα και η «καραμπόλα» με τον Χεφτέ Μπετανκόρ. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr Για την 13η σύνταξη: Το είπε δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον Στουρνάρα instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr «Δεν το ήξερε σίγουρα»: Το στοιχείο -κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές λύνει το πρώτο μυστήριο της δολοφονίας της διασώστριας instanews.gr Σκόραρε στα 59 του: Ο παίκτης - μηχανή των γκολ που νικά τον χρόνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως τον Ιούνιο του 2027 menshouse.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr Ο Ρούμπιο… νέος Κωστούλας για Ολυμπιακό - Ανταλλαγή με Μπετανκόρ! SHARE