Ο Ρούμπιο… νέος Κωστούλας για Ολυμπιακό - Ανταλλαγή με Μπετανκόρ!

Ποιος είναι ο Άλεξ Ρούμπιο που βρίσκεται - σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία - στη λίστα του Ολυμπιακού, γιατί τον παρομοιάζουν με τον Χάμπο Κωστούλα και η «καραμπόλα» με τον Χεφτέ Μπετανκόρ.