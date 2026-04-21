Η ανακοίνωση που ετοιμάζει ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ - Πανάκριβη κίνηση!

Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται ήδη για τη μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Μάριος Ηλιόπουλος ετοιμάζει ένα ξεχωριστό δώρο στον κόσμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν.