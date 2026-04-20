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Ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που μπορεί να πωληθεί 25 εκατ.!

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Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επέμενε στις ικανότητές του, ακόμα και κόντρα στον Μάριο Ηλιόπουλο και πλέον δικαιώνεται απόλυτα με όσα βλέπουμε στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Είναι... πραγματικό τανκ!

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Ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που μπορεί να πωληθεί 25 εκατ.!