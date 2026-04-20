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Ο παίκτης που απογοήτευσε στον Ολυμπιακό παρά τη νίκη στη Λεωφόρο

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Η απόφαση Μεντιλίμπαρ να πετύχει ή να αποτύχει με τους δικούς του παίκτες, ο ρόλος του Τσικίνιο, οι ελπίδες για πρωτάθλημα και ο Αντίνο.

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Ο παίκτης που απογοήτευσε στον Ολυμπιακό παρά τη νίκη στη Λεωφόρο