ΠΑΟΚ: Συμβολική δράση στη μνήμη του αδικοχαμένου Νάσου

Δρόμος Υγείας και Φιλίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου στις 10 Μαΐου.

Ο Δρόμος Υγείας και Φιλίας 3 χλμ και παράλληλα η Πορεία Μνήμης 2 χλμ μια πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ» με την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 10 Μαΐου, στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου.

Η πορεία θα ξεκινήσει από τις 13:00 από το γήπεδο της Τούμπας, στο σημείο που βρίσκεται το μνημείο του Νάσου και στις 14:00, από εκεί θα ξεκινήσει ο αγώνας, με τερματισμό στην Τούμπα.