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Εντυπωσίασε κόντρα στην ΑΕΚ ο Πατέ Σις, τον ξεχώρισαν δύο ελληνικές ομάδες!

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Ποιος είναι ο παίκτης της Ράγιο Βαγιεκάνο που ήταν MVP απέναντι στην ΑΕΚ και ήδη τον θέλουν... μόνιμο στην Ελλάδα; Σε ποιον προπονητή ταιριάζει και η ηλικία του.

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Εντυπωσίασε κόντρα στην ΑΕΚ ο Πατέ Σις, τον ξεχώρισαν δύο ελληνικές ομάδες!