Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον… νέο Ελ Κααμπί των 27 γκολ - «Κόπηκε» ο Σεμέδο 18-04-2026 19:15 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 28χρονος Ράιν Μαέ με την εντυπωσιακή σεζόν στην Κύπρο και καριέρα σε Βέλγιο και Αγγλία που κάνει γκελ και στην Ελλάδα, η σύνδεσή του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και η περίπτωση του εξαιρετικού Γουίλι Σεμέδο. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον… νέο Ελ Κααμπί των 27 γκολ - «Κόπηκε» ο Σεμέδο SHARE