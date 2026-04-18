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Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον… νέο Ελ Κααμπί των 27 γκολ - «Κόπηκε» ο Σεμέδο

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Ο 28χρονος Ράιν Μαέ με την εντυπωσιακή σεζόν στην Κύπρο και καριέρα σε Βέλγιο και Αγγλία που κάνει γκελ και στην Ελλάδα, η σύνδεσή του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και η περίπτωση του εξαιρετικού Γουίλι Σεμέδο.

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Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον… νέο Ελ Κααμπί των 27 γκολ - «Κόπηκε» ο Σεμέδο