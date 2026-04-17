«Η αλλαγή που θα φέρει τον Παναθηναϊκό στο Final Four»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το… χρέος του απέναντι στην Εφές, πάει με πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-ιν, όμως ο στόχος είναι να επιστρέψει στο τέλος της διαδρομής στο Final Four στο ΟΑΚΑ.

Πώς θα το πετύχει; Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

