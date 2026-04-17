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Τον διώχνει 2η φορά από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ - Κινητικότητα με Κωστούλα!

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Ποιον ξένο ποδοσφαιριστή δεν θέλει στου Ρέντη για την επόμενη σεζόν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι εξελίξεις με τον Χαράλαμπο Κωστούλα στην Μπράιτον

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Τον διώχνει 2η φορά από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ - Κινητικότητα με Κωστούλα!