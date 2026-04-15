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Μπορεί ο Κασεμίρο να έρθει του χρόνου στην Ελλάδα;

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Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη γίνει... ντόρος για την επόμενη ομάδα του. Έχει πρόταση από το MLS, φημολογία για Ελλάδα!

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Μπορεί ο Κασεμίρο να έρθει του χρόνου στην Ελλάδα;