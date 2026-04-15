Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μπορεί ο Κασεμίρο να έρθει του χρόνου στην Ελλάδα; 15-04-2026 23:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη γίνει... ντόρος για την επόμενη ομάδα του. Έχει πρόταση από το MLS, φημολογία για Ελλάδα! Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Η ευχάριστη έκπληξη του Τσίπρα: Ποιο πρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. προηγείται στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Μπορεί ο Κασεμίρο να έρθει του χρόνου στην Ελλάδα; SHARE