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Χαφ με μεταγραφές 10 εκατ. αλλάζει το κέντρο της ΑΕΚ

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Ο 23χρονος άσος έχει ήδη παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και πραγματοποιεί και φέτος εξαιρετική σεζόν.

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Χαφ με μεταγραφές 10 εκατ. αλλάζει το κέντρο της ΑΕΚ