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Νέο... καψόνι Μεντιλίμπαρ σε Γιαζίτσι - Έκπληξη στα εξτρέμ με Παναθηναϊκό

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Κόντρα σε όσα κυκλοφορούν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκέφτεται έναν διαφορετικό Ολυμπιακό στον... τελικό πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

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Νέο... καψόνι Μεντιλίμπαρ σε Γιαζίτσι - Έκπληξη στα εξτρέμ με Παναθηναϊκό