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Χοντρός καβγάς ιδιοκτήτη ομάδας Σούπερ Λιγκ με προπονητή - Έτοιμος να παραιτηθεί!

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Μετά τη γκέλα στο πρωτάθλημα, ειπώθηκαν βαριές κουβέντες και δημιουργήθηκε τρομερή ένταση. Πρόεδρος και προπονητής παραλίγο να πιαστούν στα χέρια!

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Χοντρός καβγάς ιδιοκτήτη ομάδας Σούπερ Λιγκ με προπονητή - Έτοιμος να παραιτηθεί!