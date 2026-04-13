Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Χοντρός καβγάς ιδιοκτήτη ομάδας Σούπερ Λιγκ με προπονητή - Έτοιμος να παραιτηθεί! 13-04-2026 22:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά τη γκέλα στο πρωτάθλημα, ειπώθηκαν βαριές κουβέντες και δημιουργήθηκε τρομερή ένταση. Πρόεδρος και προπονητής παραλίγο να πιαστούν στα χέρια! Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Μετά τον Σαμαρά και νέα ψυχρολουσία: Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ μπορεί να ανακοινώσει κόμμα την Τετάρτη instanews.gr Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια: Η πρώτη πολύ διακριτή αλλαγή του Λίσι στον ΠΑΟΚ menshouse.gr Εις το όνομα του Φρανσίσκο menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Το όνομα του νέου κόμματος Σαμαρά – Επικό τρολάρισμα στη ΝΔ instanews.gr Όλα στη φόρα: Ασημίνα Ιγγλέζου, τι (μας) έκανες... (pics) dailymedia.gr Χοντρός καβγάς ιδιοκτήτη ομάδας Σούπερ Λιγκ με προπονητή - Έτοιμος να παραιτηθεί! SHARE