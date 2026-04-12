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Ονόματα-έκπληξη: Τρεις προπονητές που θα παίξουν για Ολυμπιακό

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται υπό πίεση και ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια. Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία στη Σάντα Κλάρα, ο παίκτης-βοηθός και ο «βιβλιοφάγος».

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Ονόματα-έκπληξη: Τρεις προπονητές που θα παίξουν για Ολυμπιακό