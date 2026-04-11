MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα 2 ραντεβού, το τέλος και η αλήθεια: Τι έγινε τελικά με την Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ;

0
Η Σία Κοσιώνη πρωταγωνιστεί σε όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα για το αν θα φύγει ή θα παραμείνει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

Ποια είναι η αλήθεια, όμως, και πού βρίσκεται το «ψέμα»; 

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

Τα 2 ραντεβού, το τέλος και η αλήθεια: Τι έγινε τελικά με την Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ;