Τα 2 ραντεβού, το τέλος και η αλήθεια: Τι έγινε τελικά με την Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ;

Η Σία Κοσιώνη πρωταγωνιστεί σε όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα για το αν θα φύγει ή θα παραμείνει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

Ποια είναι η αλήθεια, όμως, και πού βρίσκεται το «ψέμα»; Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr