Μεγάλη ελληνική ομάδα για Ριέρα - Τι ζητάει για να πει το «ναι»

Ο Άλμπερτ Ριέρα, που δεσμεύεται με συμβόλαιο, είναι υποψήφιος για τον πάγκο Σουπερλιγκάτης ομάδας παρότι οι απαιτήσεις του είναι υψηλές και ο ανταγωνισμός μεγάλος.

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