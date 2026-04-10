«Γη και ύδωρ» σε Βαλβέρδε από Ελλάδα - Η πρώτη του απάντηση!

Ποιος θέλει να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Ερνέστο Βαλβέρδε, τα 30 εκατομμύρια που έχουν πέσει ήδη στα πόδια του και ποια η απόφασή του.

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