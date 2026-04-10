Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η τραγική φιγούρα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο και γιατί όλοι σκέφτονται το 1977 10-04-2026 00:24 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σε ένα βράδυ που αφήνει πίκρα, θυμό και πολλά «αν» η ΑΕΚ ηττήθηκε 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο! Πολύς κόσμος πιστεύει στην ανατροπή και κάνει παραλληλισμούς με το 1977, ένα όμως είναι σίγουρο μετά τη ρεβάνς. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Από την εκπομπή της Καινούργιου: Ο γνωστός δημοσιογράφος που θέλει το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιό του instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε του «Bar» dailymedia.gr Το 90% κάνει έως 5/10: Εσύ περνάς τη βάση στο δύσκολο κουίζ για τους τερματοφύλακες που θα ‘χανε και η Wikipedia; menshouse.gr Κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη: Τα 3 ονόματα κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού instanews.gr Ψάχνοντας τον νέο Καρέτσα: Το ατόφιο ταλέντο με τις ελληνικές ρίζες που μπορούν να το διεκδικήσουν 4 εθνικές menshouse.gr Έλυσε το μυστήριο: Η εξήγηση που έδωσε ο ιατροδικαστής Λέων για τον τραγικό θάνατο των 2 δικηγόρων μέσα στο γκαράζ dailymedia.gr Οι 3 που βγάζουν μάτι στον Παναθηναϊκό menshouse.gr Η τραγική φιγούρα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο και γιατί όλοι σκέφτονται το 1977 SHARE