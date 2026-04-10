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Η τραγική φιγούρα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο και γιατί όλοι σκέφτονται το 1977

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Σε ένα βράδυ που αφήνει πίκρα, θυμό και πολλά «αν» η ΑΕΚ ηττήθηκε 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο! Πολύς κόσμος πιστεύει στην ανατροπή και κάνει παραλληλισμούς με το 1977, ένα όμως είναι σίγουρο μετά τη ρεβάνς.

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Η τραγική φιγούρα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο και γιατί όλοι σκέφτονται το 1977