Το νέο… διαμάντι του Ολυμπιακού δεν «μάσησε» κόντρα στη Ρεάλ!

Ο 17χρονος είναι το νέο «limitless» project του Ολυμπιακού που τρελαίνει την Ευρώπη. Ξεχωρίζει στου Ρέντη, είναι από τους κορυφαίους στις μικρές Εθνικές και ήδη τον παρακολουθούν ομάδες από την Ιταλία.