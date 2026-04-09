MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το νέο… διαμάντι του Ολυμπιακού δεν «μάσησε» κόντρα στη Ρεάλ!

ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο 17χρονος είναι το νέο «limitless» project του Ολυμπιακού που τρελαίνει την Ευρώπη. Ξεχωρίζει στου Ρέντη, είναι από τους κορυφαίους στις μικρές Εθνικές και ήδη τον παρακολουθούν ομάδες από την Ιταλία.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Το νέο… διαμάντι του Ολυμπιακού δεν «μάσησε» κόντρα στη Ρεάλ!