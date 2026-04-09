Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Το νέο… διαμάντι του Ολυμπιακού δεν «μάσησε» κόντρα στη Ρεάλ! 09-04-2026 18:54 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 17χρονος είναι το νέο «limitless» project του Ολυμπιακού που τρελαίνει την Ευρώπη. Ξεχωρίζει στου Ρέντη, είναι από τους κορυφαίους στις μικρές Εθνικές και ήδη τον παρακολουθούν ομάδες από την Ιταλία. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Τσέντι Όσμαν: Πολλά περισσότερα από μία μεταγραφή… menshouse.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Ριζικές αλλαγές στην παιδεία: Το σχέδιο του Τσίπρα για τις Πανελλαδικές που θα συζητηθεί instanews.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Το νέο… διαμάντι του Ολυμπιακού δεν «μάσησε» κόντρα στη Ρεάλ! SHARE