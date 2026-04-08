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Η πρώτη «καμπάνα» Μεντλίμπαρ μετά την ΑΕΚ σε κορυφαίο όνομα του Ολυμπιακού!

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Ο Βάσκος δεν θα χαριστεί σε κανέναν πλέον, όσο μεγάλο όνομα κι αν είναι, όσο μεγάλο συμβόλαιο κι αν έχει. Ποιος πηγαίνει στον πάγκο και τι συμβαίνει με τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον.

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Η πρώτη «καμπάνα» Μεντλίμπαρ μετά την ΑΕΚ σε κορυφαίο όνομα του Ολυμπιακού!