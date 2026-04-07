«Ο καλύτερος Παναθηναϊκός που έχουμε δει - Σε ποια θέση θα τερματίσει»

Τα… λόγια που δεν υπάρχουν για τον Παναθηναϊκό που απολαύσαμε στη Βαρκελώνη, το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν και μάχη στη βαθμολογία.

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