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Φέρνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ο Ηλιόπουλος τον… χρυσώνει - 2.5 εκατ. στον MVP!

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Ο ρόλος του στην ΑΕΚ είναι κομβικός και με τέτοιες εμφανίσεις θεωρείται σίγουρο, ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του.

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Φέρνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ο Ηλιόπουλος τον… χρυσώνει - 2.5 εκατ. στον MVP!