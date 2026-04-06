Φέρνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ο Ηλιόπουλος τον… χρυσώνει - 2.5 εκατ. στον MVP!

Ο ρόλος του στην ΑΕΚ είναι κομβικός και με τέτοιες εμφανίσεις θεωρείται σίγουρο, ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του.

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