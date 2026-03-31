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Πολυμετοχικότητα σε ομάδα Σούπερ Λιγκ - Έδωσε το «οκ» το Μαξίμου!

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Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις αλλαγές που έρχονται σε ελληνική ομάδα. Οι τρεις «συμπαίκτες», το μεγάλο οικονομικό μέγεθος και το ποσοστό του νυν ιδιοκτήτη.

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Πολυμετοχικότητα σε ομάδα Σούπερ Λιγκ - Έδωσε το «οκ» το Μαξίμου!