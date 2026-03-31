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Φεύγει από τον Ολυμπιακό, τον «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ λόγω ηλικίας - Θέλει Τριάντη!

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Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που δεν... χωράει στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λόγω ποιότητας και ηλικίας και το ενδιαφέρον για τον Νεκτάριο Τριάντη.

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Φεύγει από τον Ολυμπιακό, τον «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ λόγω ηλικίας - Θέλει Τριάντη!