Ποιος χάλασε τη μεταγραφή Μορόν στην ΑΕΚ - Έχασε εκατομμύρια ο Άρης!

Γιατί δεν προχώρησε η μετακίνηση του Λορέν Μορόν στην ΑΕΚ, παρότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν έτοιμος να τα... σκάσει και με πόσα θα φύγει τώρα. Ο κύκλος του στον Άρη έκλεισε!

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