Τέλος από τον Ολυμπιακό με νέα εισήγηση Μεντιλίμπαρ - Ανατροπή με Τσιμίκα!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη πάρει κάποιες αποφάσεις για το ρόστερ της επόμενης περιόδου και απλά απομένουν οι ανακοινώσεις. Ποιος φεύγει, ποιος έρχεται και ο μεγάλος στόχος για την άμυνα.

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