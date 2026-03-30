MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Συμβόλαια 2.5 εκατ. η ΑΕΚ σε δύο μεγάλα ονόματα με «εντολή» Ηλιόπουλου

0
Ο Μάριος Ηλιόπουλος «τινάζει την μπάνκα» δίνοντας πάρα πολλά χρήματα για να υπογράψει η Ένωση δύο πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές!

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

 

Συμβόλαια 2.5 εκατ. η ΑΕΚ σε δύο μεγάλα ονόματα με «εντολή» Ηλιόπουλου