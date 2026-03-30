Συμβόλαια 2.5 εκατ. η ΑΕΚ σε δύο μεγάλα ονόματα με «εντολή» Ηλιόπουλου

Ο Μάριος Ηλιόπουλος «τινάζει την μπάνκα» δίνοντας πάρα πολλά χρήματα για να υπογράψει η Ένωση δύο πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές!

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