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Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό: Αναβρασμός με Ταρέμι

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Ο Ολυμπιακός είναι... υποχρεωμένος να πάρει μία δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι, ώστε να «αδειάσει» μία θέση στο ρόστερ. Τι συμβαίνει με τον Μεχντί Ταρέμι, γιατί ο Κλείτον είναι πιο κοντά στην έξοδο και η εισήγηση Μεντιλίμπαρ.

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Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό: Αναβρασμός με Ταρέμι