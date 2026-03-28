Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό: Αναβρασμός με Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός είναι... υποχρεωμένος να πάρει μία δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι, ώστε να «αδειάσει» μία θέση στο ρόστερ. Τι συμβαίνει με τον Μεχντί Ταρέμι, γιατί ο Κλείτον είναι πιο κοντά στην έξοδο και η εισήγηση Μεντιλίμπαρ.