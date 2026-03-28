Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό: Αναβρασμός με Ταρέμι 28-03-2026 18:42 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Μεχντί Ταρεμί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ολυμπιακός είναι... υποχρεωμένος να πάρει μία δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι, ώστε να «αδειάσει» μία θέση στο ρόστερ. Τι συμβαίνει με τον Μεχντί Ταρέμι, γιατί ο Κλείτον είναι πιο κοντά στην έξοδο και η εισήγηση Μεντιλίμπαρ. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό: Αναβρασμός με Ταρέμι SHARE