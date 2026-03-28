Τώρα που ρολάρει... τρελά: Οι δύο «παγίδες» που πρέπει ν' αποφύγει ο Παναθηναϊκός

Οι 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης είναι σε φοβερό «φεγγάρι»...

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη και δεύτερη σερί «100άρα» για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague, που συνεχίζει το εντυπωσιακό ντεμαράζ του το τελευταίο διάστημα στην διοργάνωση. Είναι λογικό οι πράσινοι να ετοιμάζονται για το πιο δύσκολο κομμάτι, αυτό που ακολουθεί, με περισσότερη αισιοδοξία και καλή διάθεση, χωρίς αυτό να επιτρέπει βέβαια την παραμικρή χαλάρωση.