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«Τέλος» παίκτης 9 εκατ. για Ολυμπιακό μετά από… σκιώδεις ιστορίες!

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Ποδοσφαιριστής που ετοιμάζεται για μεγάλη μεταγραφή σε ομάδα της La Liga, βγήκε εκτός λίστας στον Ολυμπιακό, μόλις ενημερώθηκαν για όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου.

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«Τέλος» παίκτης 9 εκατ. για Ολυμπιακό μετά από… σκιώδεις ιστορίες!