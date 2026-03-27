«Τέλος» παίκτης 9 εκατ. για Ολυμπιακό μετά από… σκιώδεις ιστορίες!

Ποδοσφαιριστής που ετοιμάζεται για μεγάλη μεταγραφή σε ομάδα της La Liga, βγήκε εκτός λίστας στον Ολυμπιακό, μόλις ενημερώθηκαν για όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου.