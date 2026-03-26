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Διπλό «χτύπημα»: Μαντσίνι και Μπερνάρ μαζί για μεγάλη ελληνική ομάδα!

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Ο Βραζιλιάνος άσος ψάχνεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και ήδη το όνομά του κυκλοφορεί, ενώ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι θέλει να γυρίσει από την Κύπρο.

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Διπλό «χτύπημα»: Μαντσίνι και Μπερνάρ μαζί για μεγάλη ελληνική ομάδα!