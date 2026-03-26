Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Διπλό «χτύπημα»: Μαντσίνι και Μπερνάρ μαζί για μεγάλη ελληνική ομάδα! 26-03-2026 22:50 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βραζιλιάνος άσος ψάχνεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και ήδη το όνομά του κυκλοφορεί, ενώ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι θέλει να γυρίσει από την Κύπρο. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. «Είσαι προκλητικός, ελπίζω ο κ. Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή»: Αποχώρησε έξαλλος απ’ την εκπομπή του Ζαχαρού ο Γιάννη Σγουρός dailymedia.gr Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr Τι συνέβη ξαφνικά με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο dailymedia.gr Κουίζ «Μιλάτε ελληνικά;»: 10 λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά όμως 9/10 δεν ξέρουν τι σημαίνουν! Εσύ; menshouse.gr Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Οι Σουηδοί δεν ξεγελιούνται: Το νησί που προτιμούν γιατί έχει το καλύτερο φαγητό στην Ελλάδα, θεϊκές παραλίες και καλές τιμές menshouse.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr Δεν το περίμεναν ούτε οι δικοί του: Απόφαση - έκπληξη από τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις εκλογές… instanews.gr Διπλό «χτύπημα»: Μαντσίνι και Μπερνάρ μαζί για μεγάλη ελληνική ομάδα! SHARE