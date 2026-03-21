Στο μπλοκάκι του Νίκολιτς: Οι αναντικατάστατοι, τα ερωτηματικά και οι παίκτες-κλειδιά για τη νέα σεζόν

Σημειώσεις πριν την τελική ευθεία σε πρωτάθλημα και Ευρώπη…

φετινή σεζόν είναι ειδικών συνθηκών για την ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως φινάλε και τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να κριθεί ήδη πετυχημένη: Πιθανότατα κανείς δεν περίμενε το περασμένο καλοκαίρι (όταν ξεκινούσε με νέο προπονητή, καταρρακωμένη ψυχολογία από το Βατερλό των περσινών πλέι-οφ και πολλές αλλαγές στο ρόστερ) πως τον Μάρτιο θα βρισκόταν στην κορυφή του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά του Conference League.