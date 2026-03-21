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Στο μπλοκάκι του Νίκολιτς: Οι αναντικατάστατοι, τα ερωτηματικά και οι παίκτες-κλειδιά για τη νέα σεζόν

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Σημειώσεις πριν την τελική ευθεία σε πρωτάθλημα και Ευρώπη…

φετινή σεζόν είναι ειδικών συνθηκών για την ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως φινάλε και τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να κριθεί ήδη πετυχημένη: Πιθανότατα κανείς δεν περίμενε το περασμένο καλοκαίρι (όταν ξεκινούσε με νέο προπονητή, καταρρακωμένη ψυχολογία από το Βατερλό των περσινών πλέι-οφ και πολλές αλλαγές στο ρόστερ) πως τον Μάρτιο θα βρισκόταν στην κορυφή του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά του Conference League.

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Στο μπλοκάκι του Νίκολιτς: Οι αναντικατάστατοι, τα ερωτηματικά και οι παίκτες-κλειδιά για τη νέα σεζόν