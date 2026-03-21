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Τέλος καλό, αλλά το «όλα καλά» είναι ακόμη μακριά για τον Παναθηναϊκό

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Πρέπει να θωρακιστεί πνευματικά.

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Τέλος καλό, αλλά το «όλα καλά» είναι ακόμη μακριά για τον Παναθηναϊκό