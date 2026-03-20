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Οι τρεις μεταγραφές που ζήτησε ο Νίκολιτς από Ηλιόπουλο! «Ξήλωμα» στην ΑΕΚ

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Είναι πασιφανές πλέον, ότι η Ένωση δεν μπορεί να πάει την επόμενη σεζόν, χωρίς να κάνει ριζικές τομές στο ρόστερ. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν;

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Οι τρεις μεταγραφές που ζήτησε ο Νίκολιτς από Ηλιόπουλο! «Ξήλωμα» στην ΑΕΚ