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Το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα μετά τον Τετέ!

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στη Super League μετά την αποχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό και τα 20 εκατομμύρια έσοδα που μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ από την Ευρώπη.

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Το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα μετά τον Τετέ!