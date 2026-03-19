Το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα μετά τον Τετέ!

Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στη Super League μετά την αποχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό και τα 20 εκατομμύρια έσοδα που μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ από την Ευρώπη.