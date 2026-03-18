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Ολυμπιακός για Μαδριλένο χαφ 4 εκατ. - Δυνατά και για Άμραμπατ

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Ο παίκτης που αρέσει πολύ σε Ράφα Μπενίτεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί η ομάδα του είναι υποχρεωμένη να τον πουλήσει το καλοκαίρι και οι περιπτώσεις των Άμραμπατ και Μαξίμοβιτς.

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Ολυμπιακός για Μαδριλένο χαφ 4 εκατ. - Δυνατά και για Άμραμπατ