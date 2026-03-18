MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στου Ρέντη η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή Ολυμπιακού

0
Ο ποδοσφαιριστής θέλει σαν... τρελός Ολυμπιακό, διοίκηση και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το έχουν αποφασίσει και μένουν πλέον μόνο τα τυπικά.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

Στου Ρέντη η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή Ολυμπιακού