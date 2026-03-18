Στου Ρέντη η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή Ολυμπιακού

Ο ποδοσφαιριστής θέλει σαν... τρελός Ολυμπιακό, διοίκηση και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το έχουν αποφασίσει και μένουν πλέον μόνο τα τυπικά.

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