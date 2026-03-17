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«Κοντά σε τρεις μεταγραφές και Τσάπρα ο Παναθηναϊκός»

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Ο Παναθηναϊκός δουλεύει ήδη για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, ενώ εξελίξεις υπάρχουν και με το πιο… hot όνομα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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«Κοντά σε τρεις μεταγραφές και Τσάπρα ο Παναθηναϊκός»