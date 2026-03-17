Ολυμπιακός: Γιατί δεν παίζει ο Παπακανέλλος ούτε στη Ρίο Άβε

Ο Αντώνης Παπακανέλλος είναι ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στον Ολυμπιακό ούτε όμως και στη Ρίο Άβε. Τι κάνουν φέτος στην Πορτογαλία οι Ντόη, Μάνσα και Άμπι και η μεταγραφή-έκπληξη για τον Βρουσάι.

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