Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ολυμπιακός: Γιατί δεν παίζει ο Παπακανέλλος ούτε στη Ρίο Άβε 17-03-2026 19:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντώνης Παπακανέλλος είναι ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στον Ολυμπιακό ούτε όμως και στη Ρίο Άβε. Τι κάνουν φέτος στην Πορτογαλία οι Ντόη, Μάνσα και Άμπι και η μεταγραφή-έκπληξη για τον Βρουσάι. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Παρότι δεν θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων: Το κανάλι που κέρδισε την Σία Κοσιώνη μετά τον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς… menshouse.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Βάλε το κινητό στο αθόρυβο: Οι 3 καλύτερες ταινίες της 5ετίας που είναι άψογες από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Ολυμπιακός: Γιατί δεν παίζει ο Παπακανέλλος ούτε στη Ρίο Άβε SHARE