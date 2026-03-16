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«Γκάζια» Μεντιλίμπαρ σε παίκτη του Ολυμπιακού την ώρα του ματς - Ξέσπασμα!

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Η έντονη αντίδραση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ που δεν ήταν τυχαία και ποιος τα... άκουσε για λάθος του.

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«Γκάζια» Μεντιλίμπαρ σε παίκτη του Ολυμπιακού την ώρα του ματς - Ξέσπασμα!