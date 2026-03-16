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Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ

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Η ΑΕΚ που δεν πήρε το μάθημά της και το πλήρωσε ξανά, τι συνέβη (και) στο Περιστέρι, η εικόνα των Πενράις, Λιούμπισιτς και Μάνταλου και το δίδυμο Βάργκα-Γιόβιτς. 

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Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ