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Ο πρώτος Έλληνας που διώχνει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό

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Ποιος παίκτης απογοήτευσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ, η απόφασή του για το καλοκαίρι και οι φήμες για μεγάλη μεταγραφή!  

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Ο πρώτος Έλληνας που διώχνει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό