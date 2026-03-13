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Η… κλοπή της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό με 5 εκατ. ευρώ!

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Ο Παναθηναϊκός έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, η ΑΕΚ δεν ήθελε να πληρώσει τόσα χρήματα για τον Έλληνα άσο και οι Πράσινοι έχουν δικαιωθεί απόλυτα! 

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Η… κλοπή της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό με 5 εκατ. ευρώ!