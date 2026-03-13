Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η… κλοπή της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό με 5 εκατ. ευρώ! 13-03-2026 18:41 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Παναθηναϊκός έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, η ΑΕΚ δεν ήθελε να πληρώσει τόσα χρήματα για τον Έλληνα άσο και οι Πράσινοι έχουν δικαιωθεί απόλυτα! Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Έρχεται κι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες που θέλει στη νέα πλατφόρμα του ο Γιάννης Αλαφούζος menshouse.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ανέκφραστος, σχεδόν φοβιστικός: Ο γρίφος του προπονητή με τις κωδικοποιημένες εντολές που έγινε το άλυτο μυστήριο του Μουντιάλ menshouse.gr Η… κλοπή της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό με 5 εκατ. ευρώ! SHARE