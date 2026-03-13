Ο Κούτρας των «Αταίριαστων» λατρεύει Ταμπόρδα - «Είναι συγκλονιστικός, έχω μείνει άναυδος» (vid)

Ανάμεσα στους μεγάλους φαν του Αργεντινού είναι και ο Χρήστος Κούτρας, ο ένας εκ των «Αταίριαστων» του ΣΚΑΪ, που σήμερα εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον μέσο του Παναθηναϊκού, χάρη στο γκολ του οποίου το τριφύλλι επικράτησε χθες 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ.
«Μετά από τρεις προπονητές βρέθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ για να εκμεταλλευτεί τον Βισέντε Ταμπόρδα, από τον οποίο έχω μείνει άναυδος από το πάθος και τον παθιασμένο τρόπο που παίζει όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο», είπε ο Κούτρας και στη συνέχεια πείραξε και τον παρτενέρ του Γιάννη Ντσούνο, λέγοντάς του «είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις στους αγώνες του Παναθηναϊκού, σου λύνουμε το λουρί».