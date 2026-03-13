Ο Κούτρας των «Αταίριαστων» λατρεύει Ταμπόρδα - «Είναι συγκλονιστικός, έχω μείνει άναυδος» (vid)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα κατάφερε σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα να βγει από την αφάνεια και να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες της πράσινης εξέδρας, όχι μόνο για τα γκολ του, αλλά κυρίως επειδή απέδειξε ότι αδικήθηκε από τους προπονητές του κι έχει πολλά να προσφέρει.

Ανάμεσα στους μεγάλους φαν του Αργεντινού είναι και ο Χρήστος Κούτρας, ο ένας εκ των «Αταίριαστων» του ΣΚΑΪ, που σήμερα εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον μέσο του Παναθηναϊκού, χάρη στο γκολ του οποίου το τριφύλλι επικράτησε χθες 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

«Μετά από τρεις προπονητές βρέθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ για να εκμεταλλευτεί τον Βισέντε Ταμπόρδα, από τον οποίο έχω μείνει άναυδος από το πάθος και τον παθιασμένο τρόπο που παίζει όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο», είπε ο Κούτρας και στη συνέχεια πείραξε και τον παρτενέρ του Γιάννη Ντσούνο, λέγοντάς του «είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις στους αγώνες του Παναθηναϊκού, σου λύνουμε το λουρί».