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Όρισε τιμή πώλησης για τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός

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Ο... χαμός στην Ευρώπη για τον Λορέντσο Πιρόλα, οι μεταγραφές των Τζιλάρντι - Κόπολα και το μίνιμουμ ποσό που πρέπει να εμφανιστεί για να κάτσει ο Ολυμπιακός στο τραπέζι. 

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Όρισε τιμή πώλησης για τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός