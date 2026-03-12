Όρισε τιμή πώλησης για τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Ο... χαμός στην Ευρώπη για τον Λορέντσο Πιρόλα, οι μεταγραφές των Τζιλάρντι - Κόπολα και το μίνιμουμ ποσό που πρέπει να εμφανιστεί για να κάτσει ο Ολυμπιακός στο τραπέζι.

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