Η πρώτη ακριβή μεταγραφή Ολυμπιακού το καλοκαίρι - Διέρρευσε δυνατό όνομα!

Έκπληξη αποτελεί η εντολή των Πειραιωτών στην αγορά σχετικά με τον παίκτη που ψάχνουν ενόψει καλοκαιριού. Τα πρώτα ονόματα που «ακούστηκαν» και ποιοι βγαίνουν στη βιτρίνα προς πώληση.

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