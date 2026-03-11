Μεγάλη ελληνική ομάδα έκανε δυνατό «μπάσιμο» για Τριάντη

Με ύψος 1,91μ. και πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, διαθέτει όλο το πακέτο για τη θέση του αμυντικού χαφ, μπορεί όμως να παίξει και στο κέντρο της άμυνας.

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