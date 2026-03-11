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Μεγάλη ελληνική ομάδα έκανε δυνατό «μπάσιμο» για Τριάντη

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Με ύψος 1,91μ. και πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, διαθέτει όλο το πακέτο για τη θέση του αμυντικού χαφ, μπορεί όμως να παίξει και στο κέντρο της άμυνας.

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Μεγάλη ελληνική ομάδα έκανε δυνατό «μπάσιμο» για Τριάντη