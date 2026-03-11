Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μεγάλη ελληνική ομάδα έκανε δυνατό «μπάσιμο» για Τριάντη 11-03-2026 19:15 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με ύψος 1,91μ. και πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, διαθέτει όλο το πακέτο για τη θέση του αμυντικού χαφ, μπορεί όμως να παίξει και στο κέντρο της άμυνας. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ «Εντάξει, έχασα»: Η μέρα που ο θρυλικός Δημήτρης Παπαδόπουλος συνέλαβε τον φαντομά, Βασίλη Παλαιοκώστα menshouse.gr Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Τύχη, μυαλό, πρόγραμμα: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο λαχείο, τα παράτησε όλα στα 26 του menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Αποψιλώνει τη ΝΔ: Τα 21 πρόσωπα που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς στο νέο κόμμα instanews.gr Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Μεγάλη ελληνική ομάδα έκανε δυνατό «μπάσιμο» για Τριάντη SHARE