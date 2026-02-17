Δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες για Σαλσέδο - Τον… χαρίζει ο ΟΦΗ

Πώς ο παίκτης της Ίντερ των 10 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε στην Κρήτη, το ιδιαίτερο συμβόλαιο που έχει με την ομάδα και η μεταγραφή που ετοιμάζει για το καλοκαίρι... χωρίς ευρώ!

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